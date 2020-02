Concorso per agenti della municipale, via alle lezioni

Corso di preparazione e aggiornamento per aspiranti agenti di polizia locale organizzato dal sindacato unitario lavoratori polizia locale in preparazione dei concorsi per agenti della polizia municipale sulla Provincia di Lucca.

La prima lezione si terrà nella seconda metà di marzo prossimo, il programma molto articolato consistente in 14 lezioni serali 2 volte a settimana alle 20,45 alla sede della Croce Verde di Lucca sita in viale Castracani. Gli incontri saranno tenuti da comandanti e ispettori di comprovata esperienza e docenti alla scuola interregionale di polizia locale.

Le materie trattate saranno inerenti l’attività di polizia locale, in particolare segnaliamo il codice della strada, il diritto amministrativo, legge quadro di polizia locale le norme che regolano l’attività commerciali oltre al codice penale e procedura penale relativa all’attività di polizia giudiziaria e la base delle tecniche operative di polizia.

Per migliorare la preparazione dei partecipanti verranno tenute durante il corso, simulazioni di prove d’esame, in modo che gli aspiranti agenti, abbiano una forma mentis più adeguate.

Informazioni per le iscrizioni del corso potranno essere richieste alla segreteria provinciale cell. 3921026994 – 3392809638

email diccap.lucca@gmail.com