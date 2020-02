Le Rinascenze, il festival torna a Villa Reale

Terza candelina per Le Rinascenze – Arte in Villa 2020, festival d’arte e cultura previsto per sabato 30 e domenica 31 maggio. Quest’anno tra le tante novità ci saranno nuovi spazi inediti e ristrutturati presso la prestigiosa Villa Reale di Marlia, medesima location che ha portato tanta fortuna a questo evento eccezionale che vede al centro della sua natura: arte e persone.

Per tutti coloro che vogliono far parte di questa esclusiva festa d’arte, in qualità di artisti, performer, teatranti o espositori è necessaria l’iscrizione al sito ufficiale dell’evento www.lerinascenze.it dov’è possibile compilare il modulo di adesione reperibile nell’apposita sezione Opportunità- candidature 2020.

Le registrazioni dovranno essere effettuate entro il 26 aprile prossimo e se attuate prima del 12 aprile l’artista potrà beneficiare di alcuni vantaggi. L’iscrizione sarà gestita esclusivamente dagli operatori di Kreativa d’arte e dintorni, scuola lucchese che promuove arte e cultura sul territorio e alla quale va il merito di questo progetto che richiama artisti di vario estro e talento per dare vita a una manifestazione artistica a tutto tondo.