Raccolta dei rifiuti promossa a Lucca. Solo l’8% non è soddisfatto del decoro urbano

Il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti? A Lucca è promosso a pieni voti. Lo certifica un’indagine commissionata da Sistema Ambiente Spa a Format Research Srl che, nel corso del mese di gennaio ha sottoposto i cittadini ad un’idagine di costumer statisfaction sui servizi di igiene urbana e pulizia delle città. Il questionario, composto da 25 domande, è stato sottoposto ad oltre 700 residenti suddivisi nei cinque Comuni in cui opera Sistema Ambiente: Lucca, Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vergemoli. Agli intervistati è stato richiesto di esprimere un giudizio su diversi aspetti su una scala da 1 (per nulla soddisfatto) a 10 (del tutto soddisfatto). Tanti gli argomenti dell’indagine: spazzamento delle strade, decoro urbano, centri di raccolta e servizi.

Per quanto riguarda Lucca, il campione di intervistati ha espresso un livello complessivo di soddisfazione piuttosto elevato: i cittadini lucchesi hanno attribuito ai servizi forniti da Sistema Ambiente un 8. Più nello specifico, la frequenza della raccolta viene valutata con un 8,1 su 10 mentre l’adeguatezza del kit fornito dall’azienda per il servizio porta a porta viene valutata con un complessivo 7,8 su 10. Per quanto riguarda il livello di soddisfazione complessiva, i Comuni della Mediavalle serviti da Sistema Ambiente presentano livelli di soddisfazione più elevati anche se sostanzialmente in linea con quelli del Comune capoluogo: 8,5 Barga, 8,4 Borgo a Mozzano, 8,2 Fabbriche di Vergemoli e 8,9 Coreglia Antelminelli.

Positivo anche il servizio di spazzamento delle strade, sia manuale che meccanizzato, che conquista complessivamente un 7 e mezzo. Scendendo più nel dettaglio, per quanto riguarda lo spazzamento manuale Lucca attribuisce 7,1 su 10, Borgo a Mozzano 6,5, Fabbriche di Vergemoli 8,1 e Coreglia 7,4. Valori complessivamente più elevati per lo spazzamento meccanizzato programmato con Lucca e Barga che attribuiscono 7,5, Borgo a Mozzano 7,9, Fabbriche di Vergemoli 8,4 e Coreglia 8. Su questo specifico aspetto, le criticità emerse riguardano la scarsa frequenza del servizio (61,6%) e il mancato spostamento delle auto che ne impedisce il corretto svolgimento (23,7%).

Per quanto riguarda il decoro urbano i livelli di soddisfazione relativi alla città di residenza degli intervistati, il trend si conferma con un apprezzamento generale che vede Coreglia Antelminelli al primo posto con 8 e Lucca all’ultimo con 7,5, Barga da 7,7, Borgo a Mozzano e Fabbriche di Vergemoli danno 7,9. Valori leggermente più bassi se si prende in considerazione il quartiere di residenza dei singoli intervistati: qui i lucchesi hanno attribuito 7,4 così come i residenti di Barga e Borgo a Mozzano, 7,5 per Fabbriche di Vergemoli, 8 a Coreglia. Gli insoddisfatti (l’8,5% del campione intervistato) imputano la mancanza di decoro urbano alla scarsa pulizia delle strade e delle piazze e alla scarsa manutenzione. Il risultato positivo del decoro si riflette anche sul capitolo igiene urbana con il 71,2% dei cittadini che valuta il servizio come stabile rispetto al 2018, mentre il 20,2% ha notato un miglioramento.

Per quanto riguarda Lucca ancora più nello specifico, solo l’8,4% dei cittadini intervistati non è pienamente soddisfatto del decoro urbano della città. L’83,2% del campione conosce l’esistenza e l’ubicazione dei centri di raccolta e il 72,7% dichiara di averne fatto uso. Il 96% degli intervistati si ritiene soddisfatto del servizio di conferimento dei rifiuti ingombranti. Per quanto riguarda il servizio di igiene urbana, il 72,6% non ha notato cambiamenti rispetto all’anno precedente mentre il 7,9% ha notato un peggioramento.

Infine, l’83,5% degli intervistati reputa l’orario del call center adeguato e l’84% di chi si è recato direttamente alla sede di Sistema Ambiente ritiene che i tempi di attesa siano stati congrui.

“Nell’ultimo anno ci sono stati dei significativi cambiamenti nei servizi che eroghiamo per cui abbiamo ritenuto opportuno fare il punto della situazione andando a tastare il livello di soddisfazione dei cittadini – ha dichiarato il presidente di Sistema Ambiente Matteo Romani -. I risultati ottenuti sono molto soddisfacenti ma questa non voleva essere un’autocelebrazione, anzi l’obiettivo era cercare di capire dove ancora si può migliorare. Il tema della raccolta dei rifiuti e del decoro urbano è molto sentito dai cittadini per cui stiamo studiando delle soluzioni per migliorare quella che è la percezione dell’azienda. Stiamo valutando anche di attivare dei percorsi formativi per i nostri addetti alla raccolta che sono i nostri principali rappresentanti nel rapporto con i cittadini”.

Romani rivela anche che in primavera saranno indetti alcuni concorsi per la creazione di graduatorie da cui attingere operatori sia a tempo indeterminato che a tempo determinato: “Abbiamo ormai esaurito le graduatorie esistenti – spiega – per cui intorno a maggio indiremo dei concorsi per la formazione di nuove graduatorie. Ci saranno concorsi sia per personale a tempo determinato, con cui gestiamo le manifestazioni eccezionali come Comics e Summer Festival, sia a tempo indeterminato con cui gestiamo l’attività di routine. Nel corso dell’ultimo anno molti dipendenti sono andati in pensione per cui un po’ di tunr over è necessario”.

“L’esigenza di questo sondaggio è nata anche dalle nuove direttive della Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ndr) che impongono un’analisi della soddisfazione dei clienti – ha aggiunto il direttore di Sistema Ambiente Caterina Susini -. I 5 Comuni che serviamo hanno tutti delle caratterisitche peculiari: a Lucca in particolare ci interessava capire qual’era il livello di soddisfazione del servizio di spazzamento meccanizzato delle strade che abbiamo introdotto negli ultimi mesi e devo dire che i risultati riscontrati sono molto incoraggianti”.

“Il contatto con questo servizio è quotidiano ed incide molto sulla percezione delle persone – ha commentato l’assessore all’ambiente del Comune di Lucca Francesco Raspini -. Tutti noi siamo qui perché dobbiamo offrire ai cittadini servizi efficaci, efficienti e possibilmente poco onerosi. Non solo: dobbiamo anche riuscire a far capire il lavoro che viene fatto e riuscire al farlo apprezzare. Per questo testare la soddisfazione dei cittadini è importante. Ci servirà per capire su cosa siamo brillanti e su cosa invece dobbiamo migliorare. Sul servizio di spazzamento, direi che i risultati sono ottimi, considerando anche i disagi che questo ha comportato soprattutto all’inizio”.

Tra le novità che interesseranno a breve il centro storico di Lucca c’è l’introduzione del nuovo sistema di isole fuori terra, denominato Garby, con la conseguente eliminazione della raccolta a filo-strada. Le isole entreranno in funzione a partire dal prossimo 24 febbraio, mentre l’installazione inizierà il 17. Per permettere a tutti i residenti di conoscere nel dettaglio il funzionamento del nuovo servizio sono in programma anche due assemblee pubbliche: una giovedì 13 febbraio alle 21 al Cred in via Sant’Andrea e una venerdì 14 alle 17,30 nella sala Tobino di Palazzo Ducale.