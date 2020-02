Lutto per la morte di Elvira Genzone, costituì la Fondazione Pera

Lutto a Lucca per la scomparsa all’età di 91 anni, della professoressa Elvira Genzone, vedova del professor Giuseppe Pera, che, insieme alla figlia Pia, ha costituito il 13 novembre 2012 la Fondazione a lui dedicata per tramandare e attualizzare il lavoro e l’impegno del marito, uno dei padri e maestro del giuslavorismo italiano di età Repubblicana.

Allieva del grande filosofo Giorgio Colli, studiosa e donna di grande cultura, ha sempre partecipato alla vita sociale e culturale cittadina. Ne danno il triste annuncio i membri della Fondazione Giuseppe Pera, con gli allievi e le allieve del maestro, unitamente agli amici di Elvira, Pia e Giuseppe Pera, che esprimono grande e sincero cordoglio per la perdita di Elvira che, in tutti questi anni, non ha mai fatto venire meno il proprio impegno in favore delle attività promosse dalla Fondazione, alle quali ha sempre partecipato in prima persona.