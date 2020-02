Porcari, si celebra il giorno del ricordo in Consiglio

Anche se in ritardo di due giorni, per mere esigenze organizzative, il Comune di Porcari dà appuntamento a stasera (12 febbraio) alle 21, nella sala consiliare per un incontro dedicato alle foibe.

“Si tratterà di un’occasione di riflessione capace di arricchirci circa un tema che è stato poco trattato per molto tempo – afferma l’assessore alla cultura Roberta Menchetti – ecco perché abbiamo voluto invitare un personaggio di spessore quale il professor Stefano Bucciarelli, presidente dell’Istituto storico della resistenza“.

La serata sarà un momento di conoscenza a cui anche il sindaco Fornaciari invita i cittadini affinché sia possibile ricordare un dramma come quello delle foibe e dell’esodo dalmata-giuliano, dandone una lettura storica concreta e attenta.