“Storia di un matrimonio” di Baumbach al cinema Centrale

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Domani (13 febbraio) alle 21,15 al Cinema Centrale verrà presentato il film premio Oscar Storia di un matrimonio di Noah Baumbach in versione originale con i sottotitoli in italiano. Il regista ha mirato molto in alto, misurandosi con Ingmar Bergman di Scene da un matrimonio, e ne è uscito benissimo.

Produttore sceneggiatore e regista, Baumbach ha creato un dramma di altissimo valore, dirigendo una coppia di attori come Adam Driver e Scarlett Johansson, dall’espressività e qualità vocali teatrali superbe. Un capolavoro tragico, struggente, imperdibile. Laura Dern, splendida attrice non protagonista, ha ottenuto recentemente il premio Oscar all’interpretazione. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì (14 ottobre) alle 21,15 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento dedicato ai film che riflettono sul cambiamento climatico. Sarà presentato il film La donna elettrica di Benedikt Erlingsson. Halla sembra una donna come le altre, ma, dietro la routine di ogni giorno, nasconde una vita segreta: armata di tutto punto compie spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la splendida Islanda, terra di ghiaccio e fuoco, di primitiva bellezza. Uno dei film più ribelli, divertenti e politici del 2018, in cui soffia l’idealità utopica, l’adrenalina della rivolta, in questa epoca di paure. Ingresso gratuito con tessera.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10 euro) per i nati dopo il 1 gennaio 1997 e l’abbonamento sostenitore (100 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.