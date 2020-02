Manutenzioni delle strade, arrivano 620mila euro

Assegnate con delibera di giunta di lunedì scorso le risorse per garantire anche nel 2020 la manutenzione degli oltre 746 chilometri di strade regionali che attraversano la Toscana. Per la provincia di Lucca arrivano 620mila euro, per quella di Pisa 168mila euro.

“Come ogni anno – spiega l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – la Regione stanzia a favore degli enti territoriali incaricati della manutenzione le risorse che serviranno per garantire un adeguato mantenimento delle ricca rete viaria, un sistema molto articolato che, anche escludendo la strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, rappresenta la principale rete stradale in Toscana. Garantire l’efficienza di questo sistema è fondamentale”.

Per il 2020 sono stati assegnati circa 6.664.000 euro, ripartiti sulla base dei km di strade regionali che ciascuna Provincia è tenuta a gestire (Fi-Pi-Li esclusa).

Ulteriori 3 milioni saranno erogati nei prossimi mesi.