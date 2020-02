“Via del Fondaccio al buio”. La denuncia di Zappia (Lega)

Strade al buio a Capannori, la denuncia del consigliere Bruno Zappia.

“Ancora una volta – dice – mi hanno segnalato con la relativa foto, che manca interamente l’illuminazione nella via del Fondaccio. Ma a voi sembra normale che le persone non possono camminare nemmeno a piedi se non con i fari delle macchine? Ci devono essere incidenti gravi?”.

“Oppure bisogna aspettare – conclude – le prossime elezioni per vedere le strade illuminate? I cittadini sono arrabbiati e stufi dall’immobilsmo di questa amministazione che tutto fa tranne gli interessi dei cittadini”.