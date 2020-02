Accoglienza, al Piaggia di Viareggio don Biancalani e i giovani migranti

Ieri (13 febbraio) all’istituto Piaggia di Viareggio il parroco di Vicofaro, don Biancalani e alcuni degli ospiti del suo centro, hanno incontrato le classi quinte in aula magna.

Il sacerdote, in prima fila per l’accoglienza a profughi e migranti, ha illustrato ai ragazzi le dinamiche delle migrazioni e la storia della sua attività per i profughi, ma il momento più emozionante è stato sicuramente quando i ragazzi (per la maggior parte gambiani) del centro hanno illustrato i loro avventurosi e drammatici viaggi attraverso l’Africa per raggiungere l’Europa, le loro capacità, le loro necessità, le loro difficoltà e i loro sogni, mostrando una forte esigenze di raccontarsi ma anche di conoscere i loro interlocutori.

L’incontro infatti si è concluso con una improvvisata festa con suoni e danze d’Africa che ha coinvolto gli studenti e i migranti.

L’incontro è stato solo l’ultimo di una serie di conferenze e seminari per le classi terminali che hanno già visto ospiti dell’istituto Il mondo che vorrei, i cui rappresentanti hanno illustrato le dinamiche e le narrazioni della strage ferrroviaria del 2009, l’Unione camere penali e l’agenzia delle entrate per un progetto sulla legalità, la polizia e la famiglia Pezzini per il progetto di sicurezza stradale Un sorriso per Elisa, di nuovo polizia e carabinieri per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, il giornalista Silvestro Montanaro e lo Sprar (Ministero dell’interno) per due incontri sulle migrazioni.