Compravendite immobiliari, mercato in ripresa anche a Lucca

Dopo anni di stallo, anche in provincia di Lucca sta aumentando il numero delle compravendite immobiliari, mentre i prezzi rimangono stabili o sono ancora in leggera flessione. Sono questi i dati emersi oggi (14 febbraio) a Firenze dalla relazione che il collegio regionale della Fiaip (Federazione degli agenti immobiliari professionali) ha presentato nella sala del Gonfalone a Palazzo del Pegaso, alla presenza del presidente del consiglio regionale Eugenio Giani. Una fotografia sull’andamento del mercato immobiliare dell’intera regione Toscana relativa all’ultimo trimestre. Nel dettaglio, i valori di mercato al metro quadro elaborati da Fiaip si riferiscono sempre ad immobili residenziali non di lusso di circa 80/100 metri quadrati, in medio stato manutentivo, stimati e venduti negli ultimi tre mesi.

A Lucca i prezzi variano molto a seconda delle zone: nel centro storico si va da un minimo di 2500 euro al metro quadro ad un massimo di 3100 euro. Cifre che diminuiscono spostandosi nelle aree limitrofe al centro (dai 2000 ai 2600 euro al metro quadro) e in periferia (da 1800 fino a 2200 euro al metro quadro).

Le quotazioni si abbassano ulteriormente in località come la Garfagnana, la Mediavalle e la Piana di Lucca, dove la valutazione media per un immobile residenziale non di lusso ha nel primo caso un valore minimo di 900 e un valore massimo di 1100 euro al metro quadro, nel secondo di 1050 e di 1300 euro al metro quadro, mentre nel terzo caso si passa da un minimo di 1500 ad un massimo di 1900 euro.

In controtendenza ovviamente la valutazione degli immobili sul litorale della Versilia, ad esempio a Viareggio i prezzi medi vanno da un minimo di 1800 euro ad un massimo di 2200 euro al metro quadro.

“L’obiettivo – ha spiegato il presidente del collegio Fiaip Pisa-Lucca, Alessandro Lombardi – è quello di fornire una finestra esaustiva del mercato immobiliare toscano e, per quanto riguarda la nostra realtà, delle province di Pisa e di Lucca. Utile sia per i professionisti del settore che per tutti coloro che sono interessati a vendere o acquistare casa. Da precisare comunque che le quotazioni che abbiamo redatto non sono da intendersi sostitutive di una valutazione puntuale realizzata da un agente immobiliare professionista, dal momento che dobbiamo sempre prendere in considerazione variabili come la posizione, la tipologia, la dimensione, lo stato effettivo, le caratteristiche qualitative e l’efficienza energetica di ogni singolo immobile”.

“L’osservatorio regionale nasce dal lavoro di monitoraggio svolto dai nostri 809 associati presenti sul territorio – conclude il vice presidente di Fiaip Toscana, Francesco La Commare – Per semplificazione abbiamo scelto di fornire i dati relativi a un immobile di quattro vani, che rappresenta il target medio delle compravendite, ma grazie all’ausilio delle tecnologie di nuova generazione siamo in grado di stabilire la quotazione di ogni singolo immobile in ogni località e persino strada della nostra regione. È tuttavia importante sottolineare che l’osservatorio immobiliare non riguarda esclusivamente i prezzi e le quotazioni degli immobili, poiché il nostro obiettivo è anche quello di osservare costantemente come si muove il mercato di tutta la regione. Spesso, infatti, capita che le compravendite siano caratterizzate da difficoltà legate alla messa sul mercato di immobili non preventivamente controllati a livello documentale o senza un valore di mercato congruo. Per questo la nostra federazione ha creato un metodo professionale comune a livello nazionale, ovvero l’iter procedurale Unafiaip che codifica ed esplicita una metodologia di analisi delle informazioni, gestione della

trattativa e tutela del cliente propedeutico per ridurre al minimo i contenziosi”.