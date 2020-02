Coronavirus, incontro informativo a Capannori

Mercoledì prossimo (19 febbraio) alle 21 nella sala del consiglio comunale di Capannori è in programma un incontro pubblico di informazione sull’attuale tema del coronavirus.

L’incontro promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con l’azienda Usl Toscana Nord Ovest ha l’obbiettivo di informare la cittadinanza in maniera scientifica su cause ed effetti del virus e, soprattutto, sulle metodologie di prevenzione.

All’iniziativa, che sarà aperta dal sindaco Luca Menesini, interverranno qualificati relatori: il primario di malattie infettive dell’ospedale San Luca, Sauro Luchi, il medico di famiglia Alberto Vitolo e Marco Farnè dell’azienda sanitaria Usl nordovest.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.