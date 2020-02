La lana garfagnina sfila a Milano. Dalla fattoria alla passerella: la lana della Garfagnana, tracciata fino alla fattoria da cui proviene il vello delle pecore, incontra tessuti altamente performanti nella Modartech Collection e sfila al Micam, il salone internazionale leader del settore calzaturiero, crocevia di nuove tendenze in ambito moda e accessori. Succede martedì (18 febbraio) a Fiera Milano Rho (padiglione 1, area Micam X – Fashion Square, alle 11), nell’ambito della partnership tra Micam e Piattaforma sistema formativo moda, associazione che riunisce accademie e università del territorio italiano, tra cui istituto Modartech, scuola di alta formazione con sede a Pontedera e percorsi formativi attivi nei principali distretti manifatturieri della Toscana.

Tre gli outfit studiati dagli studenti Modartech per la sfilata Elements of Sustainability, che vedrà la partecipazione di tutte le scuole della Piattaforma. Modartech Collection – Contemporaneità e Memoria è il titolo del progetto collettivo che mira a innovare l’industria della moda valorizzando l’incontro tra creatività, territorio, antichi saperi artigiani, sostenibilità e tecnologia performante.

Foto 3 di 8















La collezione rappresenta un esempio di ricerca caratterizzata da materiali organici, stampa con inchiostri ad acqua, nylon Made in Italy dalle alte performance tecniche quali impermeabilità, idrorepellenza e traspirabilità con attivazione fisica e non chimica. Una visione sostenibile con applicazioni in lana garfagnina, con filiera tracciabile al 100%, tessuta dagli studenti su antichi telai. Un gioco di contrasti tra contemporaneità e tradizione in grado di restituire una visione futuristica della moda, immaginata dalle future generazioni di creativi.