La zuppa lucchese di magro a sostegno della Sant’Egidio

Acquistare la zuppa lucchese di magro della gastronomia Sottovuoto di Sant’Alessio, d’ora in poi, significherà contribuire concretamente ai progetti di solidarietà della Comunità di Sant’Egidio di Lucca.

L’idea è partita dall’associazione Armonia Verde, che ha concesso l’uso del marchio dell’Accademia della zuppa lucchese di magro a Sottovuoto, che lo apporrà sulle confezioni esclusive per la produzione e commercializzazione del tipico piatto, cucinato secondo la tradizionale ricetta lucchese e relativo capitolato.

Da qui è nato l’accordo che impegna Sottovuoto a donare il 2 per cento del prezzo di vendita del singolo prodotto alla Comunità di Sant’Egidio, che ne usufruirà per la mensa dei propri assistiti e altre opere di carità.

La mensa dell’associazione benefica di Lucca si svolge nei locali parrocchiali di San Concordio ed è aperta ogni giovedì dalle 17,30 alle 19. Vengono serviti settimanalmente dai 50 ai 60 pasti. L’appuntamento della mensa della Comunità è ormai da 15 anni conosciuto dai poveri della città ed è frequentata da persone di varie nazionalità. Oltre al pasto, attraverso i colloqui con le persone, emergono una moltitudine di bisogni ai quali la Comunità cerca di rispondere attraverso le proprie risorse e facendo rete con le altre realtà di sostegno alla povertà presenti sul territorio. Inoltre, in inverno, ogni lunedì sera viene effettuato un giro alla stazione e in altri posti della città per visitare le persone che dormono per strada.

La durata di questo contratto, firmato dall’Accademia, dalla Comunità e dalla ditta Sottovuoto, sarà di almeno 3 anni. Sull’involucro della zuppa, oltre al marchio dell’Accademia, sarà aggiunto il logo della Comunità di Sant’Egidio con la frase: “una parte del ricavato di questa confezione, verrà donato alla Comunità di Sant’Egidio Lucca, per sostenere le sue attività”.

Sarà inoltre compito dell’Accademia della zuppa lucchese di magro – Armonia Verde, tramite sue persone autorizzate, il testare e fare controlli sul prodotto finito per garantirne la qualità della zuppa.