San Valentino, i messaggi più belli dei nostri lettori

San Valentino, giorno degli innamorati per eccellenza. Un giorno in cui si celebrano tutti i tipi di amore. Le ‘Dirette’ hanno raccolto i messaggi più belli dei propri lettori. Eccoli per voi, per celebrare insieme il sentimento più bello.

Ciao piccola, ogni giorno mi sveglio e mi addormento con il tuo nome nel cuore e il tuo viso negli occhi

Marcello sei il regalo mio più grande ❤

Mosa

Circa due anni fa i nostri cuori si sono uniti, sono passati nel frattempo molti momenti belli, molti viaggi, superati diversi ostacoli e adesso mi hai dato la gioia più grande che potessi ricevere, quella di diventare padre. Ti amo Federica, buon San Valentino. Il tuo Michele

Ogni giorno,

nella consapevolezza, condivisione, accettazione di quello che la vita ci dà, perchè siamo in due, uniti fino a quando lei vorrà. Buon San Valentino

Dedicata alla mia straordinaria e affascinante fanciulla con gli occhi verdi, Tata Morena: se dopo una vita passata accanto a Te il mio ultimo desiderio e di ritrovarti in un altra vita x potermi di nuovo innamorarmi di te e vivere eternamente con il tuo amore.

Tuo principe Franco

‘Non posso che ringraziare il Signore per avermi messo accanto una persona come te.

Sei la cosa più bella e pulita che ho mai provato nella mia vita.

Buon San Valentino, amore mio’ Sara, San Miniato

Ti sfioro dolcemente le labbra e penso a quanto sia bello e profondo “un attimo” trascorso insieme a te. La tua testina

A Michela Ridolfi… compagna del mio cammino e la mia migliore amica oltre che amore della mia vita ti auguro buon San Valentino… tuo marito ❤

Morino, quest’anno il nostro San valentino è diverso.. perché l’amore che abbiamo coltivato (a volte con fatica) sta crescendo dentro di me. Sicuramente il nostro San valentino sará il giorno della sua nascita! Ma per ora posso solo ringraziarti e ringraziarmi per quello che siamo diventati INSIEME. Per non aver mai mollato, anche quando il NOI sembrava impossibile. TI AMO per tutto quello che sei, TI AMO per tutto quello che mi fai essere!

Da Giugy Per MARCO ♥️

Sei arrivata all’improvviso. E non importa se è san Valentino, sarebbe bello anche se fosse un altro giorno. E poi, come dice Brunori: ‘chi se ne frega se è sesso o se è amore, conosco la tua pelle tu conosci il mio odore’. La voglio cantare con te. Mi piaci tanto.

Al mio faro blu… siamo due anime in un solo corpo sopra di tutto sempre l’uno nel cuore dell’altro…grazie amore mio per ciò che sei e per ciò che sono diventata io da quando ho incontrato te ❤️ la tua topolona voto 10!

San valentino, un giorno come un altro per me per dimostrarti quanto ti amo e quanto sei importante per me: oggi come ogni altro giorno non potrei vivere senza te! Ti amo tanto vita mia! Io che amo solo te Marin ❤️

Tua Margarita

Il mio San Valentino dura tutti i giorni, perché ogni giorno vissuto con te è un giorno d’amore. Grazie per farmi sentire bella come una miss, di trattarmi come una principessa, di amarmi come una regina. Amo i miei occhi quando li guardi. Amo il mio nome quando lo pronunci. Amo le mie labbra quando le sfiori.

Non saprei dirti se ti ho amato dal primo momento in cui ti ho visto, o se è stata la seconda, la terza o la quarta volta. Ma ricordo il primo momento in cui ti ho guardato venire verso di me e mi sono resa conto che il resto del mondo sembrava sparire.

Ti amo Amore! Buon primo San Valentino.

Da Lara, il tuo pezzetto, il tuo dolce pensiero… per Aladino, mio dolce amore, vita mia