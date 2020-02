Trattamento dei dati personali, convegno a Confartigianato

Si terrà lunedì 2 marzo alle 17,30 all’auditorium della Confartigianato Imprese Lucca, un importante convegno per fare il punto, a quattro anni dall’entrata in vigore della nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali (Gdpr 679/2016).

L’eccezionalità dell’incontro è data dalla presenza dell’avvocato Marco Martorana, uno dei maggiori esperti in Italia in ambito di trattamento dati personali. L’avvocato oltre a ricapitolare gli adempimenti che le imprese devono effettuare per essere in regola con la normativa (a partire da quelle che ancora non hanno il pc fino a quelle più avanzate in quanto la normativa riguarda tutte le imprese), darà un taglio pratico al convegno illustrando le casistiche concrete che comportano il rischio di sanzioni e porterà esempi di aziende già sanzionate evidenziando i motivi che hanno portato alla sanzione che può arrivare fino ad un massimo del 4 per cento del fatturato annuo.

Confartigianato Imprese Lucca invita le imprese a contattare la segreteria organizzativa per partecipare al convegno telefonando al numero 0583.47641.