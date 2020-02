Undici temerari concorrenti si sono affrontati ieri (15 febbraio) in una esilarante Corrida – il celebre format portato sul piccolo schermo da Corrado. A condurre la serata, nell’auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Porcari, è stato l’attore Vincenzo Puosi.

Un evento organizzato dalla Fita di Lucca in collaborazione con il Comune di Porcari, rappresentato per l’occasione dall’assessore alla cultura Roberta Menchetti.

Dilettanti capaci di non prendersi troppo sul serio che con canzoni, magia, cabaret, poesia e barzellette, hanno affrontato coraggiosamente pentole, campanacci, fischi, trombette e tutto ciò che può far rumore di un pubblico inesorabile. Lo stesso che, in fondo, ha anche gratificato con tanti applausi tutti questi debuttanti allo sbaraglio.