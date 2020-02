Ci sono ancora posti disponibili per lo stage e per il casting in programma nella gioranata di domenica (23 febbraio) alla Lym Academy in via Orzali 377.

Il primo, l’incontro di musicoterapia con Alessandro Boni inizierà alle 10,30 mentre la selezione prenderà il via intorno alle 14,30.

Foto 2 di 2



Ai due eventi, entrambi a titolo gratuito, possono partecipare tutti a partire dai 14 anni d’età. E’ possibile iscriversi in anticipo chiamando il numero 347 0338994.