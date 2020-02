Nuovo singolo per il cantautore lucchese Tommaso Belfiore

Uscito il nuovo singolo di Tommaso Belfiore, cantautore e musicista lucchese già celebre per i singoli The choice, Inevitabile e L’occasione, che la scorsa estate ha avuto un boom di visualizzazioni.

Il videoclip di Best of me, online su Youtube e sulle principali piattaforme digitali dalla scorsa settimana, è stato nuovamente girato da Simone Rabassini, regista lucchese con il quale il musicista ha collaborato in precedenza per i suoi singoli.

“Non poteva esserci idea migliore che girare il videoclip alla Buca delle Fate, sulla Costa degli etruschi – racconta Tommaso Belfiore – la tipicità della scogliera, la bellezza naturale del mare e l’assenza totale di visitatori in questo periodo è stata la combinazione perfetta per regalare al video un carattere fiabesco e suggestivo”.

“Il testo è semplice e sincero – spiega il musicista – Dare il meglio di sé, nonostante le difficoltà, i propri limiti e i propri errori; non importa se ci saremo sempre, quello che conta è esserci ‘qui ed ora’ e dare valore a questo, perché ciò che accade ora è reale; questa – conclude – è la premessa più importante per creare circostanze migliori intorno alle persone, soprattutto a quelle che si amano. Secondo me non c’è amore più grande di questo”.

La canzone è stata scritta e composta da Belfiore e registrata da Frank Andiver allo studio Zenith Recordings di Lucca. Le foto di backstage sono invece a cura di Yendry Burgos.

Preziosa anche la collaborazione di Lorenzo Marchi come aiuto regia e di Alessia Pollastrini per l’assistenza di backstage.