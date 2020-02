Resistenza, anche Atvl Lucca a Empoli tra gli stendardi di tutta la Toscana

Anche la delegazione lucchese dell’Associazione toscana volontari della libertà era presente a Empoli domenica scorsa (16 febbraio) per ricordare la partenza per il fronte della Linea Gotica dei volontari. All’evento, introdotto dal presidente della Regione Enrico Rossi e illustrato storicamente dal professore Labanca dell’Università di Siena erano presenti decine di labari e stendardi provenienti da tutta la Toscana per ricordare le Resistenze.

“Gli interventi – spiega l’Associazione toscana volontari della libertà Lucca – sono stati incentrati sull’esigenza di tornare a ricordare che la lotta di Liberazione non è stata un fermento univoco e condotto da un solo partito politico, ma vero risorgimento ideale di massa. Labanca ha voluto ricordare oltre ai partigiani comunisti i tanti cattolici, socialisti, azionisti, ma anche monarchici o semplicemente autonomi. Una galassia variegata e complessa che se unita alla lotta dei militari del Regio Esercito l’8 settembre 1943 e al ‘no’ dei 600 mila prigionieri italiani nei lager tedeschi alle lusinghe della Repubblica sociale italiana, compongono il mosaico della liberazione. Empoli per alcune ore è stato luogo simbolo durante il quale si è parlato dell’ esigenza di tornare ad essere uniti contro i nuovi fascismi“.

” E’ stata soddisfatta dell’iniziativa la presidente di Atvl Simonetta Simonetti e il presidente patrioti apuani Fivl di Massa Carrara Giancarlo Rivieri nel vedere sfilare i labari insieme a quelli istituzionali, dopo alcuni anni di assenza – prosegue Atvl Lucca -. Abbiamo visto anche curiosità da parte di tanti aderenti all’Anpi che hanno risposto con affetto quando è stata spiegata la storia del labaro di Atvl del tutto simile a quello dell’attuale labaro della Regione Toscana. Anche il Presidente della Regione Enrico Rossi ha ascoltato la storia che arriva dai giorni di lotta con il comitato toscano di Liberazione guidato da Carlo Ludovico Ragghianti”.