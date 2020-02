Frazioni più belle con gli arredi della Scuola Edile

Arredi urbani per le piccole comunità del territorio dall’Ente scuola edile-Cpt Lucca: due fioriere e un tavolo con panchina, realizzati dai partecipanti all’ultimo corso Ecowalls, saranno donati a gruppi e associazioni lucchesi per abbellire spazi pubblici e luoghi di ritrovo paesani.

Le fioriere saranno consegnate, una, all’associazione Insieme per Maggiano e posizionata nel parco della locale parrocchia; l’altra, al Gruppo Attività Sant’Angelo e collocata negli spazi parrocchiali della frazione. Il comitato paesano di Aquilea, infine, riceverà tavolo e panchina, destinati all’area dei locali impianti sportivi.

Oltre alle ore di formazione in aula il corso Ecowalls, finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Fondo sociale europeo Por Fse 2014-2020 e organizzato dall’ente di via Fornacette, in partnership con la scuola edile della provincia di Livorno e l’ente scuola edile grossetana, prevedeva anche la “pratica” in laboratorio, sotto la supervisione di esperti capi mastri lucchesi.

“Qui sono nati i manufatti – raccontano Simone Bianchi e Alessia Gambassi, presidente e vicepresidente della ente scuola edile-Cpt Lucca – realizzati dai corsisti con mattoni, cemento, ferro e altri materiali d’uso comune in edilizia. Visto il buon risultato, gradevole anche dal punto di vista estetico, abbiamo pensato di mettere questi arredi a disposizione del territorio per dare il nostro contributo a quelle realtà che, per quanto piccole, svolgono un’opera sociale e di custodia delle tradizioni dal valore inestimabile”.