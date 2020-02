Guida alla Carmen di Bizet con il critico musicale Gregorio Moppi

In occasione delle recite di Carmen di Georges Bizet, il teatro del Giglio offre al proprio pubblico un momento di approfondimento sull’opera curata dal critico musicale Gregorio Moppi (La Repubblica).

L’appuntamento, in programma venerdì (21 febbraio), alle 18, nel ridotto del teatro, fa parte del più ampio ciclo di presentazioni associato al cartellone operistico 2019-2020 del teatro del Giglio, che porta a Lucca importanti firme della critica musicale italiana.

Nato a Firenze nel 1974, Gregorio Moppi è giornalista pubblicista, membro dell’associazione nazionale critici musicali, collabora con il quotidiano La Repubblica da vent’anni, con il mensile Amadeus e il bimestrale Archi Magazine. Scrive regolarmente note illustrative per i concerti del teatro del Maggio musicale fiorentino e dell’Ort-Orchestra della Toscana; dalla stagione 2013/14 è estensore di tutti i programmi di sala per i concerti della Normale di Pisa.

Ha firmato una ventina di voci per il Dizionario biografico degli Italiani (Treccani), di cui è tra i redattori della sezione musica. Ha studiato pianoforte con Clara Saldicco e musica da camera con Vittorio Chiarappa al Conservatorio Luigi Cherubini, diplomandosi nel 1994. Nell’estate dello stesso anno è stato allievo del pianista Sergio Perticaroli al Mozarteum di Salisburgo.

Si è laureato con lode in lettere moderne all’università di Firenze. Nel 2006 vi ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia dello spettacolo. Insegna Storia della musica alla Scuola di Musica di Fiesole (dal 2007) e all’università degli Studi di Firenze. Dal 2010 al 2013 è stato consulente musicale dell’assessorato alla Cultura della Provincia di Firenze, tenuto dall’étoile Carla Fracci, per cui ha curato la rassegna Il Genio nel territorio – Musica insieme. Con il pianista Giovanni Nesi ha ideato il concerto raccontato Domenico Zipoli, il gesuita dei Due Mondi, proposto dal 2015 in diverse parti d’Italia.

Per informazioni, prenotazioni e acquisti dei biglietti rivolgersi alla biglietteria del teatro (0583.465320). Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.