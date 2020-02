Il Gruppo volontari carcere ringrazia associazioni e cittadini per le donazioni ricevute

Il Gruppo volontari carcere, realtà che gestisce la Casa San Francesco a San Pietro a Vico destinata all’accoglienza di detenuti in misura alternativa e di ex-detenuti, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento più sentito a tutte quelle realtà che hanno soluto sostenere l’associazione attraverso la donazione di generi alimentari, forniture per la mensa, medicinali e denaro erogati nel 2019 e in questo primo mese del 2020.

Si tratta nello specifico della Caritas diocesana, la Caritas di Barga, Paperlynen Pal Caps Srl di Barga, le comunità parrocchiali dell’unità pastorale del Compitese, di Ghivizzano di Lunata e di Segromigno in Monte, le pasticcerie Ghera di Lucca e Il Girasole di Segromigno in Monte, la Croce Verde di Ghivizzano, il Villaggio del Fanciullo, le Suore Dorotee di Lucca, l’associazione di volontariato Amici del Cuore, oltre a molti privati cittadini.

Con l’occasione, l’associazione ringrazia anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Banca del Monte di Lucca grazie ai cui contributi è stato possibile ristrutturare alcuni spazi adiacenti la casa di accoglienza e acquistare alcuni macchinari per le attività orticole.