Libertango, ad Artè lo spettacolo del gruppo Teatro Chiediscena

Nell’ambito della stagione artistica promossa dal Comune di Capannori e gestita da Battista Ceragioli Management, giovedì (20 febbraio), alle 21,15, al teatro Artè, il gruppo Teatro Chièdiscena presenta lo spettacolo Libertango – Equivoci e Passioni.

Si tratta di una commedia brillante in due atti scritta e diretta da Sara Fioretto.

Da una lettera recapitata per sbaglio, una serie di equivoci a catena ispirati e diretti da un deus ex machina d’eccezione, il tango, ballo passionale, ma anche curativo, che interviene sugli intrighi di esilaranti e paradossali personaggi e libera e guarisce, mettendo in luce l’intimo se stesso di ciascuno.

Interpreti dello spettacolo sono: Simone Arnoldi, Cristina Brandi, Licia Buracchi, Gemma Casini, Valerio Collini, Ivana Fioretto, Laura Lombardini, Damiano Masini, Marina Meniconi, Samuele Sassoli, Valentina Sica, Francesca Vernucci. Ballerini di tango argentino: Giovanni Ercoli e Laura Roscilli. Fisarmonica: Alessandro Moretti.

Ingresso: 10 euro intero, 8 euro ridotto. Per informazioni e prenotazioni: 392.3409380.