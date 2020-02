Premio Scuola Digitale, appuntamento venerdì al Real Collegio

Venerdì (21 febbraio) al Real Collegio di Lucca si svolgerà l’evento Premio Scuola Digitale organizzato dall’Istituto di istruzione superiore Carrara Nottolini Busdraghi di Lucca, con il supporto dell’Ufficio scolastico provinciale di Lucca – Massa Carrara e Prato, per conto del Miur.

Il Carrara Nottolini Busdraghi, grazie al grande impegno verso il digitale e l’innovazione scolastica è stata nominata scuola polo capofila per l’organizzazione degli eventi relativi alle province di Lucca e Prato e per l’organizzazione dell’evento finale della Regione Toscana. Alla finale del 21 febbraio verranno presentati anche i progetti finalisti della provincia di Massa Carrara, la cui scuola capofila per l’organizzazione il liceo scientifico Marconi.

Il premio Scuola Digitale 2019/2020 è un’iniziativa del ministero dell’istruzione che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal piano nazionale per la scuola digitale e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale.

Il premio Scuola Digitale è una competizione tra scuole che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie, con il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.

Molte scuole del territorio si sono registrate per l’evento ed è prevista una forte affluenza di pubblico. Presenti anche personalità istituzionali per i saluti di benvenuto.

Per i primi classificati di ogni ciclo e di ogni provincia è previsto un premio di mille euro ciascuno e la partecipazione alla finale regionale che si svolgerà sempre nella cornice del Real Collegio di Lucca il giorno 27 marzo, mentre per i secondi e terzi classificati i premi saranno di tipo tecnologico.