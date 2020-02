A Seravezza le riprese del thriller ‘Security’

Anche Seravezza fra le location di Security, il thriller che il regista Peter Chelsom sta girando in Versilia. La zona del municipio, le strade lungo i torrenti Serra e Vezza, la centrale via Marconi: saranno queste le zone del centro storico in cui saranno ambientate alcune scene del film che vedremo al cinema l’anno prossimo. La troupe sarà in paese domani (20 febbraio) per l’intera giornata.

“Diamo il nostro benvenuto al regista, agli attori e all’intera troupe – dichiara l’assessore alla promozione e valorizzazione del territorio Giacomo Genovesi – Inutile sottolineare quanto ci faccia piacere la decisione della produzione di ambientare parte del film nel nostro centro storico. Dopo il film su Michelangelo di Andrei Konchalovsky girato in parte alle cave del Monte Altissimo e dopo le riprese del film “The Gift” del regista indonesiano Hanung Bramantyo, due anni fa, un’altra produzione importante e un’altra bella occasione per dare visibilità e far conoscere il nostro territorio a livello internazionale”.

Il regista di Security Peter Chelsom è autore di pellicole di successo come “Serendipity” con John Cusack e “Shall We Dance?” con Richard Gere. Nel cast del film figurano molti volti noti del cinema italiano, da Marco D’Amore (“Gomorra”) a Silvio Muccino, da Fabrizio Bentivoglio a Tommaso Ragno, Maya Sansa, Valeria Bilello. La pellicola è prodotta da Indiana Production, la stessa dei film “La prima cosa bella” e “Il capitale umano” di Paolo Virzì.

Per consentire le riprese il comando di Polizia municipale ha disposto per domani – dalle 7,30 alle 18 – i seguenti divieti: divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati in via XXIV Maggio da via Roosvelt a via Vittorio Veneto; divieto di transito nel tratto sopra citato di via XXIV Maggio solo durante le riprese, lasciando comunque libero il passaggio per eventuali mezzi di emergenza; divieto di sosta con rimozione coatta in via Delâtre dal civico 33 al 59; divieto di sosta con rimozione coatta in via Pea dal ponte sul fiume Serra fino al civico 49; divieto di sosta con rimozione coatta in via Guglielmo Marconi per circa 30 metri lineari a lato dell’edificio; divieto di sosta con rimozione coatta eccetto autocarri degli organizzatori in n. 8 stalli del parcheggio dell’area medicea, lato monti, come reso palese dalla segnaletica. In caso di maltempo o per altro giustificato motivo, i divieti saranno estesi al successivo giorno individuato, previa relativa nuova apposizione di segnaletica.