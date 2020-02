A Villa Paolina il libro foto-biografico di Sergio Fortuna

Sabato (22 febbraio) alle 16,30 a Villa Paolina ci sarà la presentazione del libro foto-biografico di Sergio Fortuna Qualcosa di mio, nel quale l’autore racconta come e quando ha deciso di scegliere come professione quella del fotografo. Condurrà l’incontro il giornalista Umberto Guidi.

Il libro è definito dall’autore “foto-biografico” perché insieme alla storia di Sergio Fortuna, ci sono immagini che hanno caratterizzato il suo percorso creativo, la sua evoluzione e la sua crescita, i temi da lui affrontati, le mostre, il suo bianco e nero e soprattutto i suoi tagli, le sue inquadrature, a volte talmente azzardate da spiazzare completamente l’osservatore.

In questo libro possiamo trovare ritratti, foto di danza, still life, arte, architettura, glamour, poesia di strada (come la chiama lui) per poi arrivare alle sue ultime ricerche: quelle delle immagini che ci offre la natura, e le “affrescografie”, opere spiegate nel dettaglio da una serie di testi critici che si trovano sul libro.

Concludendo, un libro prezioso dove si possono trovare delle belle immagini insieme a parole scritte con sincerità e un pizzico di ironia.