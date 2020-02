Alla Statale si presenta il nuovo numero di “Africana”

La Biblioteca statale in via Santa Maria Corteorlandini organizza domani (20 febbraio) alle 15,30 nei saloni monumentali, una giornata di studi per la presentazione del numero 25 di Africana rivista di studi extraeuropei. Essa ha la redazione in Lucca, ed è periodico di classe A per l’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e fra le sedici italiane consultate dall’Index Islamicus dell’Università di Cambridge.

I relatori saranno: Giovanni Armillotta (direttore di Africana) che introdurrà la giornata di studi, seguiranno: Nadua Antonelli (Cand. PhD Università ‘G. d’Annunzio’ Chieti-Pescara): Le neuroscienze nei continenti extraeuropei; Massimo Bianchi (docente di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa): Per uno studio in memoria di Calogero Piazza. Una introduzione bibliografica ai suoi scritti; Padre Edmondo Rutolo (Ordine della Madre di Dio, Roma): La manifestazione della divinità asiatica nell’Impero Romano d’Oriente; Martina Semboloni (collaboratrice demografia al Dispi di Siena): Gli italiani di Tunisia. Storia, evoluzione e integrazione della comunità italiana in una “non colonia” italiana; Filippo Verre (Master in Studi e Relazioni Internazionali, Oxford): Michel Aflaq tra socialismo e nazionalismo arabo. La creazione di una “religione civile”.