Carnevaldarsena: scattano divieti e modifiche alla viabilità

Nei giorni dei corsi di svolgimento del Carnevaldarsena, (121-22-23-24-25 febbraio) la polizia municipale ha predisposto come ogni anno, un piano del traffico per garantire lo svolgimento della festa rionale senza intoppi e in completa sicurezza.

Nel dettaglio è stato istituito il divieto di transito, salvo autorizzati, a partire dalle 17 e fino alle 2 del giorno successivo e comunque fino al termine della manifestazione e della pulizia delle strade a cura di Sea, dei seguenti tratti di strada: via Coppino, nel tratto compreso tra la via 24 Maggio e la via dei Pescatori; via Oberdan, nel tratto compreso tra la piazza Manzoni (ponte girante) e la via Savi; viale dei Tigli, nel tratto compreso tra la via Savi e la piazza Brin/via Cappellini; via Menini, nel tratto compreso tra la via Coppino e la via Savi; via Trieste, nel tratto compreso tra la via dei Mille e la via Savi; via Trento, nel tratto compreso tra la via Coppino e la via Savi; via Gorizia, nel tratto compreso tra la via dei Mille e la via Coppino; via dei Mille, via Oberdan e via Coppino e via Cappellini.

Piazzale Don Sirio Politi e via Palombari dell’Artiglio tra il piazzale Don Sirio Politi e la Chiesina dei Pescatori (via Mameli Codecasa).

Divieti di sosta su ambo i lati con rimozione coatta, dalle 17 alle 2, e comunque fino al termine della manifestazione e della pulizia delle strade a cura di Sea, nei seguenti tratti di strada: Via Coppino, nel tratto compreso tra la via XXIV Maggio e la via dei Pescatori, compresi i parcheggi in banchina; viale dei Tigli, nel tratto compreso tra la via Savi e la piazza Brin/via Cappellini; via Menini, nel tratto compreso tra la via Coppino e la via Savi; via Trieste, nel tratto compreso tra la via dei Mille e la via Savi; via Trento, nel tratto compreso tra la via Coppino e la via Savi; via Gorizia, nel tratto compreso tra la via dei Mille e la via Coppino; via Cappellini; via dei Mille, via Oberdan e via Coppino;

Piazzale Don Sirio Politi e via Palombari dell’Artiglio tra il piazzale Don Sirio Politi e la Chiesina dei Pescatori (via Mameli Codecasa); via XXIV Maggio per metri 10 ambo i lati dall’intersezione con la via Coppino in direzione sud; via Savi per metri 10 ambo i lati dall’intersezione con la via XXIV Maggio in direzione mare; via Savi nel tratto compreso tra la via Trento e la via Menini, lato sud; via Oberdan nel tratto compreso tra la via Capellini e la via Coppino, lato monti.

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito il 22 febbraio dalle 13,30 alle 18 in via Savi nel tratto compreso tra la via Trieste e la via Trento per il carnevale dei bambini denominato Carnevalpolpettino.