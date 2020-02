Le borracce di Gaia nelle scuole di Viareggio e Camaiore per dire no alla plastica

Utilizzare le borracce a scuola per evitare oggetti di plastica monouso che purtroppo spesso finiscono in mare. Questo è solo uno degli spunti di riflessione che il gestore idrico Gaia spa propone alle scuole durante i suoi incontri in aula.

Stamani (19 febbraio) il consigliere di amministrazione di Gaia, Simone Tartarini, insieme all’esperto Alfredo Brunini, responsabile degli impianti della Versilia, hanno fatto visita alla scuola elementare La Tenuta di Viareggio dell’istituto comprensivo Darsena e alla scuola primaria Tabarrani di Camaiore.

In tutto circa 200 bambini hanno ricevuto, al termine della lezione, il libro Acqua in mente e la borraccia Marina: due piccoli strumenti utili ad accrescere la consapevolezza dell’impatto delle azioni umane sull’ambiente. Sono 150 le scuole aderenti all’iniziativa didattica proposta da Gaia spa. su tutto il territorio gestito, per un totale di circa 10mila bambini.