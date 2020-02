Nuovo poliambulatorio a Marlia, via alla gara

Passi avanti per la realizzazione del nuovo poliambulatorio di Marlia. Il cantiere dovrebbe partire ormai entro la fine dell’anno. Negli ultimi giorni, l’Asl Toscana Nord Ovest ha infatti approvato gli elaborati del progetto esecutivo e indetto la gara per l’affidamento dell’appalto per un importo di un milione e 400mila euro. Soldi derivanti per la maggior parte da fondi statali che l’azienda sanitaria destina all’assistenza territoriale.

La nuova struttura sarà realizzata con un adeguamento della già esistente casa della salute di Marlia, da cui, tra le altre cose, saranno eliminate le residue barriere architettoniche. A fianco dunque del centro socio sanitario un nuovo presidio sanitario sta per sorgere.

Stando al progetto dell’Asl, infatti, nel nuovo polo multifunzionale saranno riuniti in un’unica sede all’avanguardia da tutti i punti di vista i servizi sanitari, socio sanitari integrati e amministrativi.