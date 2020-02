Topo fuori dalla scuola, arriva la ditta di derattizzazione

Sarà una ditta di derattizzazione a scacciare l’inquilino abusivo. Sarà in azione domani (20 febbraio) nell’area esterna della scuola La Pira di Porcari, dove è stata segnalata la presenza di un topo.

L’amministrazione comunale, come informa il sindaco Leonardo Fornaciari, si è subito mossa. “L’ufficio ambiente, immediatamente allertato – spiega Fornaciari – ha fatto un primo sopralluogo e ha predisposto per domattina l’intervento di una ditta per risolvere la presenza di questo furbetto abusivo”.