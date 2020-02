Viareggio, ecco le liste con Del Ghingaro

Sono pronte le liste che a Viareggio sostengono la ricandidatura del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro: saranno Lista del Ghingaro, Progetto per Viareggio, Viareggio Democratica, Uniti per Viareggio e Torre del Lago, CivicaMente, Buonsenso, Giovani per Viareggio.

“Sette identità civiche e trasversali – sottolinea Del Ghingaro -, ognuna con la propria peculiarità e identità, ma tutte insieme unite da un unico obiettivo: Viareggio e Torre del Lago. Due le sedi dei comitati elettorali: una a Viareggio in via Fratti angolo via Cavallotti, l’altra a Torre del Lago sulla via Aurelia vicino alla chiesa. A giorni presenteremo ufficialmente i candidati consiglieri e inaugureremo le due sedi. Poi ci sarà da lavorare: saranno mesi duri ma anche belli perché insieme si cresce e si migliora. A tutti il mio più sincero grazie: grazie ai nuovi arrivati e a chi è pronto ad impegnarsi ancora. Grazie per le idee, per i progetti, per la passione e per il coraggio. Insomma siamo pronti. Viareggio, più di prima”.