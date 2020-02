Incontro con il professor Ascani per i 950 anni della Cattedrale di Lucca

Altro appuntamento con le celebrazioni dei 950 anni della chiesa cattedrale di Lucca. Per la serie di conferenze dedicate ai dieci secoli di arte di San Martino, domani (21 febbraio), alle 17, nell’auditorium Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte, in piazza San Martino 7, si parla di Concezione architettonica e decorazione scolpita del duomo e delle chiese lucchesi del duecento. Relatore il professor Valerio Ascani dell’università di Pisa.

Ricordiamo che il 6 ottobre 1070 Alessandro II, che durante l’episcopato nella nostra città era stato eletto papa, alla presenza di numerosi prelati e personalità, consacrò la nuova cattedrale che aveva fatto ricostruire essendo l’antica, del sesto secolo, in cattive condizioni. In seguito la cattedrale di Alessandro II che era in stile romanico ha avuto vari sviluppi che l’hanno ampliata e arricchita di elementi gotici, così come oggi ci è dato di vederla. Sono passati 950 anni e la ricorrenza non poteva passare sotto silenzio per il significato che una cattedrale riveste in una città.

Le iniziative culturali proposte: conferenze, mostre, convegni, pubblicazioni, visite guidate con particolare riferimento ai ragazzi e giovani, hanno lo scopo di riscoprire una storia comune, di rendere la città consapevole di questo luogo unico che continua ad annunciare, mediante le pietre e le opere artistiche quel messaggio che è celebrato nelle liturgie e continua ad essere fermento di una convivenza fraterna e rispettosa.