Anderson Paak, l’astro della musica black al Lucca Summer Festival

L’astro della black music sul palco del Lucca Summer Festival come unica data italiana del suo tour. Il prossimo 7 luglio si esibirà in piazza Napoleone Anderson Paak. Nato ad Oxnard, California, Brandon Anderson Paak iniziò a suonare la batteria da bambino nella band della sua chiesa ed è risaputo che in seguito lavorò in una piantagione di marijuana, il tutto mentre affinava le sue abilità musicali inseguendo i suoi sogni.

Gli scorci brillanti del suo talento straordinario iniziavano ad essere evidenti già nella sua prima incarnazione come Breezy Lovejoy, e si sono poi realizzati pienamente nella trasformazione in Anderson .Paak con l’album di debutto Venice e le sue sei partecipazioni nel disco d’oro Compton di Dr. Dre, che alimentò l‘attesa per quella che sarebbe stata la tempesta perfetta della sua seconda uscita: Malibu (2016).

L’album è stata una meraviglia sonora che ottenne recensioni entusiastiche e che gli fece ricevere nomination ai Grammy Awards come Best new artist e Best urban contemporary album, ai Bet Hip Hop Awards come Best New Hip HoP Artist ed ai Nme Awards come best new artist.

La pubblicazione di Oxnard nel 2018 segnò per lui un nuovo apice della carriera debuttando, secondo Billboard, al primo posto nella classifica degli album indipendenti, al quinto posto nelle classifiche Rap, al sesto posto nelle classifiche Hip Hop/R&B e al numero 11 della Top 200. Il fenomenale album è stato prodotto da Dr. Dre e contiene featuring di leggende dell’hip-hop come Kendrick Lamar, Snoop Dogg, J. Cole, Q-Tip e Pusha T.

A seguito dell’uscita dell’album Paak ha registrato due tour negli Stati Uniti ed in Europa, entrambi sold out, con fan entusiasti di vedere le sue performance energiche e coinvolgenti.

Recentemente Anderson .Paak ha vinto il Grammy 2020 per Best R&B Album con Ventura battendo BJ The Chicago Kid (1123), Lucky Daye (Painted), PJ Morton (Paul) ed Ella Mai (Ella Mai); questa vittoria è stata la prima in una categoria album per l’artista. Lo scorso anno .Paak ha vinto nella categoria Best Rap Performance con il suo singolo Bubblin.