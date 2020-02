Consiglio sul bilancio saltato, nuovo round a Porcari

Il bilancio di previsione del Comune di Porcari sarà discusso in Consiglio il prossimo giovedì (27 febbraio) alle 21.

Un atto fondamentale per impegnare le risorse dell’ente pubblico a sostegno di servizi e opere per il territorio, in coerenza con gli obiettivi di mandato. Il più importante che l’assemblea comunale è chiamata a conoscere, valutare e approvare e che mette in circolo 13 milioni di euro.

La delibera sarebbe stata all’ordine del giorno della seduta di oggi (20 febbraio), iniziata e poi interrotta a causa della mancanza del numero legale – fatto che ha determinato lo slittamento al prossimo giovedì.

“Ci auguriamo che la discussione, in quella sede, possa essere ampia e plurale. Amministrare – commentano l’assessore al bilancio, Roberta Menchetti, e la presidente del consiglio comunale Francesca De Toffol – significa operare delle scelte che, col bilancio, si concretizzano. Per questo facciamo appello al senso di responsabilità e di servizio per la comunità di Porcari di tutti i consiglieri eletti. Che giovedì prossimo possa tenersi un dibattito costruttivo, anche acceso, ma centrato. In un clima di reciproco e maturo ascolto, maggioranza e minoranza”.