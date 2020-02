Libreria sopra la Penna, a breve la riapertura con il ministro Franceschini

Dopo il terribile incendio, la libreria Sopra La Penna è pronta a ripartire in grande stile. Proseguono i lavori per il ripristino del gioiellino di Lucignana: la sua ideatrice, Alba Donati, e le persone del paese, si sono subito rimboccate le maniche affinché la libreria possa di nuovo tornare a vivere.

A breve si terrà la riapertura della libreria Sopra La Penna, che vedrà la presenza del ministro Dario Franceschini.

“Ci sono luoghi e persone che ti riempiono l’anima – le parole del sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti – che magari in poco più di un’ora sanno farti sentire bene come non accadeva da tempo. Oggi ho vissuto un’esperienza del genere: con Andrea Tagliasacchi sono stato a Lucignana a trovare Alba Donati, per vedere di persona i lavori di ripristino del gioiello di libreria andata a fuoco nei giorni scorsi”.

“I lavori di recupero procedono bene – prosegue – tanto che a breve si terrà la riapertura alla presenza del ministro Dario Franceschini. Con Alba abbiamo chiacchierato, condiviso idee e progetti per il territorio. In più mi ha regalato la sua raccolta di poesie con tanto di dedica. Lo dico con grande passione: è stato uno dei pomeriggi più evocativi degli ultimi tempi”.