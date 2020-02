Nuove piste ciclabili a San Vito e sensi unici nel cuore del quartiere. I lavori dell’amministrazione comunale procedono e probabilmente già dalla prossima settimana scatteranno le modifiche alla viabilità. Solo quando sarà completata e sistemata la segnaletica saranno poi completate le piste ciclabili.

È quanto emerso da un incontro di ieri pomeriggio (20 febbraio) tra gli abitanti delle zone del quartiere interessate dai lavori di riqualificazione del viale Corsica, viale Sardegna, via Cornacchie, via Carlo Petri e via Simonetti, e il vicesindaco Giovanni Lemucchi e i responsabili del progetto e dell’esecuzione dei lavori.

Foto 3 di 3





I cittadini chiedevano chiarimenti sul proseguo dei lavori e su qualche problematica sorta proprio in corso d’opera. L’assessore oltre a chiarire alcuni di questi punti ha preso nota di altri con la promessa di fare le opportune verifiche ed eventuali interventi. Le problematiche sollevate dai cittadini riguardano anche infiltrazioni d’acqua in abitazioni prospicienti i lavori. Si valuteranno le cause e il Comune ha promesso di studiare eventuali soluzioni.