Tau Calcio, sfida al Castelfiorentino per allungare la striscia

Nuova domenica, nuova partita. L’appuntamento per la prima squadra del Tau Calcio Altopascio è con il Castelfiorentino, settima in classifica e forte di diversi risultati positivi nelle ultime giornate.

“Il Castelfiorentino – commenta Maurizio Dal Porto, direttore sportivo della prima squadra del Tau Calcio – è una squadra che ha trovato un suo equilibrio e una sua compattezza, con una rosa forte in tutti i reparti, in particolare in attacco. Arriveranno alla partita con lo spirito tranquillo, alla ricerca di un ulteriore risultato positivo per assicurarsi la zona play-off”.

“Dal nostro punto di vista – prosegue – affronteremo la partita con la consapevolezza delle nostre capacità, di quello che sappiamo e possiamo fare. Vogliamo vincere, ovviamente, vogliamo portare avanti questo periodo positivo e vedere fin dove ci può portare”.