Al Lu.C.C.A. al via i percorsi museali per bambini ‘A regola… d’arte!”

Sono ai nastri di partenza i percorsi museali A regola… d’arte! ideati per bambini e famiglie dall’area didattica Lab4Kids.

Lo spunto per i laboratori nasce dalla mostra Storie del Novecento in Toscana. Soffici, Viani, Rosai, Maccari, Marcucci, Venturi: dal ritorno all’ordine alla conquista del disordine in corso al Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art che farà da filo conduttore per approfondire le tematiche del ritratto e del paesaggio affrontate dagli artisti toscani in esposizione, ma anche da pretesto per escursioni verso le ricerche su forme e colori portate avanti da altri celebri artisti internazionali.

La conquista del “disordine” ha, infatti, caratterizzato le sperimentazioni di artisti come Kandinsky che, violando l’ordine, hanno rivoluzionato la storia dell’arte.

A condurre sarà Elena Bravi che per il primo appuntamento di sabato (29 febbraio) dalle 16 alle 17,30 propone Ritratto a tratti! (6-10 anni). Prendendo spunto dai ritratti in mostra, i bambini saranno chiamati a crearne uno diverso dal solito, lasciandosi ispirare dai particolari del viso dei compagni e dall’analisi delle diverse caratteristiche di ognuno di loro. Il risultato sarà un’opera in cui verranno impiegati diversi mezzi espressivi, dalla fotografia al disegno.

A marzo gli appuntamenti saranno due. Sabato (7 marzo) dalle 16 alle 17,30 si prosegue con Orme e colori con Kandinsky! (5-10 anni): dopo aver parlato del pittore russo Vassily Kandinsky con l’ausilio di immagini e letture, i bambini realizzeranno una composizione astratta utilizzando le forme geometriche tra colori e musica. Sabato 21 marzo dalle 16 alle 17,30 saranno invece alle prese con Al di là del paesaggio (6-10 anni). Chi di noi non ha un luogo speciale, legato a un ricordo, o dove si sente particolarmente a suo agio? Analizzando le opere in mostra, i bambini approfondiranno questo aspetto e proveranno a reinterpretare un semplice paesaggio aggiungendo colori e suggestioni personali.

Le iscrizioni possono essere fatte allo 0583.492180 oppure al 340.6850382. Si può anche scrivere a info@luccamuseum.com o a didattica@luccamuseum.com. Costo 10 euro a laboratorio.

