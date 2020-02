Associazione italiana ospedalità privata, Spolaore nuovo presidente

Rinnovo delle cariche e dichiarata intenzione di un concreto rilancio dell’attività per la sezione regionale toscana di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata. Una realtà che nella nostra regione rappresenta 40 imprese, per un totale di circa 2mila posti letto.

Il nuovo presidente è il dottor Paolo Spolaore, in rappresentanza delle proprietà delle cliniche Barbantini di Lucca e San Camillo Hospital di Forte dei Marmi. Spolaore è professionista molto conosciuto e apprezzato nel settore dove vanta una grande e comprovata esperienza. Ricopre anche il prestigioso ruolo di vicepresidente della commissione sanità di Confindustria Piemonte.

Il nuovo direttivo vede come vicepresidenti Francesco Matera (Clinica Villa Ulivella di Firenze) e Stefano Tenti (Centro Chirurgico Toscano di Arezzo), consigliere per l’area vasta nord ovest Claudio Altamura (San Camillo Hospital di Forte dei Marmi); per l’area vasta centro Alessandra Ferri (Clinica Frate Sole di Figline Valdarno); per l’area vasta sud est Massimo Rosati (Clinica San Giuseppe di Arezzo); consigliere delegato settore psichiatria Franco Cammarata (Villa dei Pini di Firenze).

Paolo Spolaore è stato nominato nei giorni scorsi nel corso dell’assemblea regionale elettiva che si è svolta nella sede regionale di via Lorenzo Il Magnifico a Firenze. Il mandato suo e del nuovo consiglio ha scadenza triennale e Spolaore subentra ad Andrea Mecenero, che ha svolto il suo mandato in rappresentanza di alcune cliniche del gruppo Korian.

Il nuovo presidente si è messo subito al lavoro con grande entusiasmo e animato dalla volontà di centrare precisi obiettivi

nell’ottica di una valorizzazione di un settore fondamentale del mondo sanitario toscano. “È una nomina che mi onora – ha sottolineato Spolaore – e il mio ringraziamento va innanzitutto al presidente e ai colleghi del direttivo che ci ha preceduto. Un caloroso grazie va anche all’assemblea che mi ha affidato questo incarico di grande responsabilità, che svolgerò con l’obiettivo preciso di dare voce a tutti gli associati. Devono essere rappresentate con forza le istanze di un mondo in costante crescita e che necessita di straordinaria attenzione per la tutela dell’attività dei singoli associati e di tutto il mondo della sanità privata”.

Il neo presidente ha concluso sottolineando che la politica della concertazione con le istituzioni e non solo sarà al centro del suo mandato. “La mia speranza è quella di aprire un dialogo costante, costruttivo e proficuo con la Regione Toscana, nostro interlocutore privilegiato, che sta manifestando una sempre maggiore sensibilità verso il mondo della sanità accreditata. Quello che ci auguriamo è che venga recepito il preciso messaggio che la sanità privata rappresenta un’occasione in più e una grande opportunità per la Regione Toscana per fornire attività sanitarie e cure ancora più efficaci e in tempi più celeri a favore dei cittadini”.