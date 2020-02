Sonic, il film delude gli amanti del videogioco

Sonic, il film. Ed eccoci di fronte all’ennesimo film ripreso da un videogioco… Sarà riuscito bene?

Non è facilissimo parlarne, sopratutto dopo aver letto molte recensioni positive. Sicuramente è un film per famiglie, dove i bambini si divertono e sono catturati dalla simpatia di Sonic (chi non vorrebbe avere un amico così?) e dalla goffaggine di un cattivo stralunato.