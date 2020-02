Cittadinanza digitale, bene i corsi all’istituto Lucca 5

L’Istituto Lucca 5 ha organizzato l’avvio della fase finale del Pon Cittadinanza digitale durante il mese di febbraio, mese in cui il Ministero dell’istruzione e generazioni connesse hanno promosso la quarta edizione della sicurezza in rete.

Il 7 febbraio alla presenza del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, si è tenuto l’incontro di presentazione dei due corsi La sorgente del nostro territorio digitale e Vi presento il mio avatar e sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai corsisti della prima fase del modulo, attivata a giugno 2019.

I percorsi e le attività hanno ottenuto molti riconoscimenti anche a livello nazionale. La presenza del sindaco ha dimostrato l’apprezzamento per il lavoro svolto e l’importanza per la città di Lucca che la scuola sia vicina al proprio territorio e che la tecnologia serva per integrare e non per isolare.

L’animatore digitale Roberta Bocca ha presentato le esperte e le tutor dei due moduli che quest’anno saranno ancora più integrati, in un’ottica di continuità sia interdisciplinare che territoriale. Visto l’interesse suscitato, infatti, è stato deciso di partecipare al Concorso Nazionale M9 di Venezia.

Il contest indetto da Polymnia Venezia intende porre l’accento sui temi legati alla riqualificazione urbana nel senso ampio del termine, prendendo spunto dalle direttive delle Nazioni Unite, invitando le classi a progettare uno spazio “urbano” attorno al distretto M9 che è stato dettagliatamente ricostruito con lo strumento didattico Minecraft.

I ragazzi della primaria dell’Istituto lavoreranno con minecraft per ricostruire la scuola secondaria di primo grado; i ragazzi delle medie lavoreranno sulla presentazione digitale di storie, interviste e tradizioni legate alla scuola secondaria del paese.

Entrambi i moduli vedranno impegnati i ragazzi per i prossimi due mesi presso il laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo grado.