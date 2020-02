Il Tau Calcio esce indenne dal campo del Castelfiorentino

Nel giorno in cui il Fucecchio riapre il campionato violando il campo della capolista Pro Livorno esce indenne dal campo del Castelfiorentino il Tau Calcio di Cristiani: gara che finisce senza reti nonostante i tentativi dei locali.

Nel derby provinciale un gol di Pegollo permette al Camaiore di violare il campo di Castelnuovo. Ancora niente da fare per la Virtus Viareggio travolta dal San Marco Avenza.

Castelfiorentino-Tau Calcio 0-0

CASTELFIORENTINO: Chiarugi, Pellegri, Bagnoli, Bedini, Olivieri, Trapassi, Anichini, Zanaj, Imbrenda, Fagni, Pecchioli. A disp.: Orsini, Sarti M., Campatelli, Vecchiarelli, Sarti G., Bindocci, Nidiaci, Nieri, Di Biase. All.: Arcadio

TAU CALCIO: Di Biagio, Battistoni, Signorini, Gialdini, Fedi, Del Sorbo, Magini G., Maccagnola, Mengali, Chianese, Benedetti. A disp.: Bertenni, Pratesi, Lucchesi, Matteoni, Rossi, Michelotti, Frugoli, Fanani, Antoni. All.: Cristiani

ARBITRO: Masi di Pontedera (Cappetta di Pistoia e D’Amato di Siena)

NOTE: Espulsi Pellegri e Gialdini. Ammoniti Maccagnola, Del Sorbo

La formazione amaranto a la partita senza però riuscire a rendersi pericolosa. Una situazione che si ripete per tutti e novanta i minuti.

In un paio di occasioni il Castelfiorentino cerca di sfruttare un contropiede, ma non mette a segno.

Pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo il Tau resta in dieci per l’espulsione di Gialdini per proteste. L’inferiorità numerica, però, non stravolge l’andamento della partita, con i ragazzi di Cristiani che continuano a cercare la rete senza rischiare in difesa. Al 48′ viene espulso, per doppia ammonizione, Pellegri del Castelfiorentino.

Da segnalare l’esordio da titolare in prima squadra per il giovanissimo Francesco Di Biagio, portiere del 2004 che gioca nelle giovanili del Tau Calcio.

Il Tau si prepara ora a incontrare in casa il Castelnuovo di Garfagnana.