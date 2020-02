“La terra non è il tuo posacenere”. E’ questo lo slogan che ha portato oggi (23 febbraio) in piazza alcuni volontari che si sono occupati di raccogliere i mozziconi di sigaretta gettati in piazza Napoleone e piazza San Michele.

Un gesto simbolico per denunciare un atteggiamento incivile e poco rispettoso dell’ambiente. L’iniziativa organizzata dal Rotaract Lucca è stata abbracciata dal Comune di Lucca che l’ha patrocinata.