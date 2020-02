Alla Ego iniziano gli eventi per il mese della donna

La Ego Women Ride chiama a raccolta tutte le donne, per le donne, nel mese della donna. L’intero ricavato viene devoluto in beneficenza alle due associazioni protagoniste del mese di Ego Marzo Donna: associazione Silvana Sciortino (per la prevenzione e cura del tumore al seno) e l’associazione Lucca Acca Onlus (per la prevenzione e la cura delle malattie delle disfunzioni alimentari).

E così domenica mattina 1 marzo (alle 10 e alle 11) nella sala cardio by technogym della palestra Ego Wellness Resort di Sant’Alessio, i riflettori si accenderanno su due straordinarie “ride” di indoor cycling, condotte dalle talentuose trainer Daniela Corradini, Marcella Giorgino e Olivia Caglioti, coach Ego Wellness Resort.

La Ego Women Ride nasce dalla passione e dalla pratica dell’indoor cycling e dall’idea che una “ride” non sia soltanto un momento di sano e intenso esercizio fisico, bensì un tempo e uno spazio di riflessione sul mondo femminile e su tutte le loro conquiste, nel quotidiano e nella storia: questo grazie anche all’impianto audio, video, luci che consentirà di compiere un “viaggio” nelle emozioni evocate dal racconto delle coach.

“Mentre si pedala siamo tutte uguali nelle nostre diversità – ricorda Olivia Caglioti -. Etnìe diverse, età differenti, distanti una dall’altra…eppure simili: per bisogni, desideri, paure… Pedalare è un modo di lasciar convergere le proprie energie in un’unica direzione, libere di esprimersi e di renderci più leggere: addio stress, nervosismi, esitazioni. Ognuna con il suo modo di essere donna in cammino (‘riding’)”.

La Ego Women Ride di quest’anno (in attesa della Run del 29 marzo) è dedicata alla vita peculiare di alcune donne che si sono distinte nelle proprie scelte ed azioni, contribuendo a cambiare la storia e divenendo ispirazione per la quotidianità di molte altre.

Domenica 1 marzo ( la prima ride sarà alle ore 10, la seconda alle 11) tutta la forza e la passione renderà l’evento semplicemente indimenticabile e coinvolgente: un’avventura di musica, immagini e movimento insieme a 3 superbe coach. Per tutte le informazioni e le iscrizioni chiamare lo 0583 342570.