Paternità e diritti delle donne al centro della tavola rotonda al Cred

Il ruolo del padre nell’epoca contemporanea. E’ questo il tema della tavola rotonda organizzata nella settimana della festa della donna dalla commissione pari opportunità del Comune di Lucca. L’incontro dal titolo La paternità oggi: una riflessione sul maschile per l’evoluzione dei diritti delle donne si terrà martedì 10 marzo dalle 18 alle 20 nella sala Maria Eletta Martini del Cred.

“Riflettere sulla paternità oggi è una sfida importante per una comunità evoluta che si impegna per i diritti di tutte le persone – si legge nella nota dell’incontro -. Uomini che riflettono su se stessi, uomini che dialogano con le donne, uomini che intervengono a sostegno delle diseguaglianze che affliggono le donne. Un maschile evoluto che incontra la donna nelle diverse fasi della vita per costruire politiche di genere volte al superamento delle discriminazioni. Le donne chiedono agli uomini di riflettere su se stessi”.

“Il ruolo del padre nell’epoca contemporanea è decisivo e rappresenta un elemento di qualità nello sviluppo delle figlie o dei figli – spiega la commissione -. La genitorialità si esprime in un rapporto parentale fatto di rispetto e condivisione. Le madri e i padri, costituiscono lo stesso punto di riferimento nella crescita e non vi è differenza nel benessere delle bambine e bambini. Ancora oggi, purtroppo, sono presenti disparità sostanziali che limitano la presenza del padre nella cura parentale, non favorendo misure di sostegno alla paternità. Ecco che, in occasione della festa della donna, è fondamentale considerare anche la sua autodeterminazione nelle condizioni che talvolta la vedono in difficoltà nel conciliare tempi di vita e di lavoro, come la maternità. Organizzare una tavola rotonda ‘al maschile’ ci offre un’occasione interessante di ampliare il dialogo su tematiche che coinvolgono la donna; l’opportunità di superare le differenze di genere che la rendono vittima di stereotipi, la possibilità di riflettere in un linguaggio evoluto”.

Durante l’evento interverranno professionisti che quotidianamente accolgono padri e madri, consapevoli del contributo che entrambi possono dare, se adeguatamente sostenuti, in termini culturali e soci-sanitari.