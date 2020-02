Rifiuti zero, venerdì la presentazione del nuovo “acchiappamozziconi”

Un dispositivo automatico in grado di catturare i mozziconi di sigarette dai piazzali, dalle spiagge e dai selciati. ‘Dashi’ sarà presentato venerdì (28 febbraio) alle 9,30 al parco scientifico del Comune di Capannori. Nel corso dell’incontro il centro di ricerca Rifiuti zero, Ambiente e futuro, Zero waste italy e l’associazione Acchiapparifiuti parleranno del nuovo oggetto di raccolta dei piccoli rifiuti.

Durante la prima parte sarà affrontato il problema dalla dispersione dei mozziconi nell’ambiente, della necessità di attuare campagne di sensibilizzazione mirate a proteggere le aree pubbliche e private e verrà fatto il punto sulle possibilità di riciclo dei mozziconi, dopodiché verrà mostrato il dispositivo all’opera. All’incontro saranno presenti anche il sindaco Luca Menesini e l’assessore Giordano Del Chiaro.