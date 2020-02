Cittadino insiste: “No all’isola ecologica in Corte del Pesce”

Isola ecologica in Corte del Pesce, è ancora polemica dopo che un cittadino, Mauro Moriconi, si è rivolto con una segnalazione anche alla Soprintendenza di Lucca.

“Come sapete ormai bene – racconta il cittadino -, ho contattato la soprintendenza, il sindaco e Sistema Ambiente per la questione del posizionamento dell’isola ecologica in Corte del Pesce di fronte al tabernacolo”.

“La soprintendenza forse non aveva ben chiaro che il posizionamento fosse di fronte al tabernacolo con il piccolo ciborio del 1500 – afferma Moriconi -. Il sindaco si limita a dire che i lucchesi lasciano per strada a tutte le ore del giorno i sacchetti dello sporco, con la conseguenza che i bidoni della spazzatura in centro storico e in particolare sotto la volta di Corte del Pesce sarebbero una necessità. Se l’estetica non sarà valida, suggerisce di nascondere i bidoni con delle fioriere. Sistema Ambiente si limita a dire che se ha avuto il permesso può proseguire”.

“Io resto sconcertato – afferma -, l’Italia con le sue ricchezze artistiche fa invidia al mondo intero.

Noi Lucchesi mettiamo le pattumiere davanti a tabernacoli e cibori? Il prossimo passo sarà sul sagrato della chiesa? Credo che riempire le corti di Lucca di cassonetti della spazzatura non sia ne esteticamente bello né funzionale, andrebbero rispettate questi luoghi e non farle diventare zone di serie B. Ma poi siamo sicuri che i lucchesi metteranno i sacchetti dentro le isole ecologiche? Mi sembra di vedere dagli esempi in centro storico che i sacchetti dello sporco sono comunque accatastati anche accanto o nei pressi delle isole ecologiche già esistenti. Oltretutto vogliono legare le tariffe ai numeri di conferimenti”.

“Oltretutto- aggiunge – ricordo ancora che la Corte del Pesce é la prima corte di Lucca e che centinaia di visitatori passano ogni giorno per vedere il vecchio mercato del Pesce di acqua dolce con i suoi archi e le sue volte, le sue porta secchia, le carrucole. Insomma consiglio a chi non é ancora a conoscenza di questo posto magico di visitarlo”.