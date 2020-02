Coronavirus, Del Ghingaro convoca i sindaci della Versilia

Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, in qualità di presidente della Conferenza dei sindaci della Versilia, dopo la riunione a Pisa con i vertici della Asl Toscana nord ovest, ha convocato i primi cittadini della Versilia, il direttore della zona distretto e il responsabile del presidio ospedaliero Versilia, per coordinare le azioni sui rispettivi territori in merito al contenimento del Corona Virus e definire una comunicazione unitaria alla popolazione.

L’appuntamento è per giovedì (27 febbraio), alle 9,30, a villa Pergher. Oggi pomeriggio il primo cittadino sarà in Regione per una nuova riunione.