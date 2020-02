Nidi d’infanzia, il Comune di Capannori rimborsa l’80% della retta

Rimborsato l’80% della retta per il primo semestre 2020. Questa la decisione presa dal Comune di Capannori a favore delle famiglie con figli iscritti nell’anno educativo 2019-2020 ai nidi d’infanzia comunali e a quelli privati autorizzati e accreditati che si avvalgono dei buoni servizio regionali. L’amministrazione Menesini conferma in questo modo il sostegno concreto ai nuclei familiari che usufruiscono di questo servizio per la prima infanzia utilizzando le risorse provenienti dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca nell’ambito del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione che per l’anno in corso ammontano a circa 190mila euro.

L’importo del ‘bonus economico’ per i mesi successivi di frequenza, ovvero settembre, ottobre e novembre 2020 sarà stabilito successivamente. Il rimborso non è legato direttamente all’Isee, perché le rette sono già parametrate in funzione di tale valore.

“Le politiche per la prima infanzia sono centrali per la nostra amministrazione – spiega l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Per questo motivo anche per il 2020 abbiamo deciso di impiegare le risorse provenienti dal Miur per dare un sostegno concreto alle famiglie che usufruiscono di un servizio di fondamentale importanza come il nido, in primo luogo per l’educazione dei più piccoli, ma anche perchè consente ai genitori e, in particolare alle mamme, di conciliare il lavoro con la cura dei figli. Una misura importante della quale hanno già usufruito numerose famiglie del territorio”.

I bonus saranno calcolati in base agli importi delle rette versate dalle famiglie ed erogati direttamente alle stesse in tre tranche: ad aprile, luglio e dicembre 2020.